Great Place to Work -sertifikaatti Evondosille

’’’Yhdessä olemme vahvoja’, on yksi Evondosin arvoista. Siitä osoituksena henkilöstömme on arvioinut Evondosin hyväksi työpaikaksi kansainvälisesti tunnetussa Great Place to Work henkilöstötutkimuksessa”, kertoo Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski. Työtyytyväisyys ja erinomainen työntekijäkokemus ovat menestyvän yrityksen edellytyksiä ja sillä on suora vaikutus asiakaskokemukseen. ”Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä, sekä asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa tulosten perusteella. Vahvistamme jo ennestään hyvää ja kehitämme edelleen tunnistettuja kehittämiskohteita”, kertoo Koski. Henkilöstö nosti erityiseen arvoon työn merkityksellisyyden – Evondos-palvelun yhteiskunnallinen vaikutus arvostettiin korkealle.

Evondos on kasvanut viime vuosina voimakkaasti niin liikevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstön määrällä mitattuna. Henkilöstömäärämme Pohjoismaissa on kasvanut viimeisen vuoden aikana 50%.

”Evondos menestyy sinnikkäiden, sitoutuneiden ja osaavien ihmisten avulla, jotka uskovat Evondosin palveluun. Kiitos tästä kansainvälisesti tunnetusta tunnustuksesta kuuluu jokaiselle työntekijälle”, iloitsee henkilöstöjohtaja Kaisa Kaariluoto-Elo. Yksi arvoistamme on palava halu kehittyä, siksi haluammekin jatkuvasti kehittää työpaikkaamme, jossa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Evondos - palvelun avulla mahdollistamme itsenäisen elämän kotona. ”Toivomme Evondosin olevan haluttu työpaikka, missä ihmiset voivat tehdä työtään ylpeydellä ja ilon kautta”, korostaa Kaariluoto-Elo.

”Evondosista hyvän työpaikan tekee ihmiset ja ihmisläheinen johtaminen sekä luottamus, joka ihmisillä on toisiinsa. Kukaan ei jää yksin ja apua saa aina kun sitä pyytää” sanoo Marko Kaikkonen, Lead Software Developer.”Tullessani Evondosiin, tunsin heti oloni kotoisaksi, johtoa ja esihenkilöitä on helppo lähestyä. Meillä on ihanat työkaverit ja pääsen työssäni kokeilemaan uutta, omat toiveet työtehtävistä otetaan hyvin huomioon, täällä työntekijöitä kuunnellaan” kertoo Satu Lehtinen, tuotannon pääluottamushenkilö.

Great Place to Work -tunnustus ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen auttavat myös tulevaisuuden kansainvälisissä kasvusuunnitelmissa Pohjoismaiden ulkopuolella. Haluamme myös jatkossa toivottaa tervetulleeksi joukkoomme ammattilaisia, jotka haluavat olla mukana rakentamassa yhteiskunnallisestikin merkittävää palvelua.

Great Place to Work - sertifiointi on kansallisesti ja maailmanlaajuisesti tunnettu tunnustus yritysten hyvästä työntekijäkokemuksesta. Sertifioinnin voivat saada yli 10 henkeä työllistävä organisaatiot, mikäli henkilöstötutkimus osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa. Sertifiointi edustaa niin työntekijöille kuin organisaation ulkopuolisille, että yritys on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja haluaa kehittää yrityskulttuuria.