GreenStar Hotels Oy kiihdyttää kasvuaan lisärahoituksella – avaa uuden hotellin Ouluun

GreenStar Hotels Oy on Suomen ensimmäinen täysin hiilineutraali hotelliketju ja kestävän matkailun suunnannäyttäjä. Ensimmäisen hotellinsa vuonna 2008 Joensuussa perustanut hotelliketju ehti ennen koronapandemiaa avata kaupunkihotellit myös Jyväskylään, Lahteen ja Vaasaan. Koronavuosien kurimuksen jälkeen matkustaminen on nyt jälleen vilkastunut, mikä näkyy myös GreenStar-hotelleissa yhä kasvavana varauskantana.

– Hotellimme ovat koronavuosien aikana pärjänneet verrokkeihinsa nähden hyvin. Taustalla on pelkistetty ja raikas konsepti sekä hotellimme keskeinen sijainti kaupunkien keskustoissa. Lisäksi tarjoamme erittäin edullisen sekä joustavan hinnoittelun. Luonnollisesti koronavuodet ovat vaikuttaneet kasvutavoitteisiimme. Nyt saamamme lisärahoituksen avulla pääsemme kuitenkin takaisin kasvu-urallemme, kertoo GreenStar Hotels Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Kristian Ikonen.

Myös jatkossa täysin kotimainen hotelliketju

Perustaja-toimitusjohtaja Kristian Ikosen ja edellisessä laajenemisvaiheessa yhtiöön sijoittaneen suomalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordia Rahasto Oy rinnalle uusiksi omistajiksi nousevat henkilöstöpalveluyritys Bolt.Worksin johtajakolmikko Timo Hakkarainen, Ville Herva ja Tommi Hämäläinen. Osakeannilla GreenStar Hotels Oy keräsi 700 000 euron lisärahoituksen.

– Olen seurannut yritystä pitkään ja näen hotelliketjussa erinomaisen kasvutarinan. Kestävä matkailu on niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin yhä tärkeämpi arvo. GreenStar on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa, jossa se pääsee pian hyötymään mittakaavaefektistä. GreenStar on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi myös ainoa täysin hiilineutraali hotelliketju. Vuosien saatossa tehdyt panostukset hotellien energiatehokkuuteen ovat paitsi kestävän matkailun mukaisia toimenpiteitä myös tässä maailmantilanteessa kustannuksia säästäviä, sanoo Bolt.Worksin perustaja ja GreenStar Hotelsin uusi osakas Timo Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan GreenStar-hotellit on hyvää sijaintia ja kilpailukykyistä hintaa arvostavan matkailijan valinta, joka sopii hyvin niin työmatkalaisille ja perheille kuin urheiluseuroillekin. Uuden omistajakolmikon mahdollistaman lisärahoituksen avulla yhtiö pystyy laajentamaan toimintaa uusille paikkakunnille sekä lisäämään GreenStarin tunnettuutta.

Uusi GreenStar-hotelli avautuu Ouluun

Kuluneen syksyn aikana GreenStar Hotels Oy on solminut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen hotellikiinteistöstä Oulussa. Kiinteistö on aiemmin toiminut hotellina ja se remontoidaan GreenStar-konseptin mukaiseksi. Hotellissa on 120 huonetta ja se sijaitsee Oulun keskustassa osoitteessa Uusikatu 26 kauppakeskus Valkean vieressä noin 500 metrin päässä rautatieasemalta.

– Remontin yhteydessä uusimme kaikki 120 hotellihuonetta. Katutasoon rakennamme viihtyisän vastaanoton ja aamiaistilat. Samalla uusitaan myös rakennuksen talotekniikkaa ja lukitusjärjestelmät. Remontti toteutetaan vaiheittain, joten hotelli on toiminnassa remontin aikana. Uudistus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen toiminta jatkuu GreenStar-konseptin mukaisesti, Kristian Ikonen kertoo.

Rahoituskierroksella kerätty 700 000 euron lisärahoitus hyödynnetään GreenStar Hotel Oulun toiminnan käynnistämisen lisäksi myös uusien hotellipaikkakuntien ja sijaintien etsimiseen.

– On selvää, että saamamme lisärahoitus mahdollistaa GreenStar Hotelsille nopeamman laajentumisen. Kartoitamme potentiaalisia kiinteistöjä ja tontteja muun muassa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Tavoitteenamme on rakentaa kestävän matkailun valtakunnallista hotelliketjua, joka tarjoaa kilpailukykyistä majoitusta kaikenlaisille matkaajille, Ikonen sanoo.

Lisätietoja:

Kristian Ikonen, toimitusjohtaja

GreenStar Hotels Oy

Puh. 050 522 2000

kristian.ikonen@greenstar.fi

Timo Hakkarainen

Puh. 050 366 6333

timo.takkarainen@bolt.works

