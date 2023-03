GRK on valittu toteuttamaan itärajalle esteaidan pilottikohdetta, työt valmistuvat kesäkuussa

GRK on valittu toteuttamaan Viron rautateiden sähköistämistä – hankkeen arvo lähes 80 miljoonaa euroa 9.2.2023 09:30:42 EET | Tiedote

Eesti Raudtee (Estonian Railways) on valinnut GRK:n toteuttamaan Aegvidu–Tapa–Tartto-rataosuuden sähköistämistä. Hankkeen kokonaisarvo on noin 79 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen merkittävä askel Viron rautateiden sähköistämisessä.