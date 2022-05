GRK on valittu toteuttamaan Kouvola–Kotka–Hamina-rataosuudelle useita eri urakoita, joiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa

GRK on valittu perusparantamaan Lappeenrannan ja Luumäen välistä rataosuutta – urakan arvo noin 16 miljoonaa euroa 9.5.2022 09:48:31 EEST | Tiedote

GRK on valittu pääurakoitsijaksi peruskorjaamaan Lappeenrannan ja Luumäen välistä rataosuutta. Työn tilaaja on Väylävirasto ja sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa. Urakka alkaa toukokuussa 2022 ja työ valmistuu loka–marraskuussa 2023. Urakka on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on aiempaa nopeampi ja turvallisempi rata Luumäen ja Imatran välillä.