GRK rakentaa Kupittaa–Turku-ratahankkeen ratasillan

GRK kehitti oman päästölaskurin 22.6.2022 10:21:39 EEST | Tiedote

Infrarakentamisen konserni GRK on kehittänyt oman laskentatyökalun, jolla se voi seurata oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Päästölaskurin tuloksien pohjalta pystytään arvioimaan, millaisia toimenpiteitä on tehtävä, jotta GRK:n oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Laskuri on kehitetty yhteistyössä Sitowisen kanssa. Seuraava askel on kehittää työkalua hiilikädenjäljen mittaamiseen.