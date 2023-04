GRK sai Virossa merkittävän Rail Balticaan liittyvän projektin, arvo noin 30 miljoonaa euroa

Rail Baltic Estonia OÜ allekirjoitti hankesopimuksen GRK:n kanssa 29.3.2023. Hankkeessa tavoitteena on rakentaa uudelleen nykyisen Ülemisten asema-alueen rautatieinfrastruktuuri.

GRK purkaa projektin aikana nykyistä rautatietä noin 16 kilometrin matkalta. Uutta rautatietä projektissa rakennetaan yli 8 kilometriä. Hanke sisältää myös ratajärjestelmien, kuten ajojohtimien ja opasteiden, sekä vesi- ja viemäriverkostojen rakentamista. Urakkaan kuuluu lisäksi Kantsin jalankulkusiltaan liittyvät työt.

GRK toimii Virossa kaikilla infrarakentamisen osa-alueilla, mutta rataliiketoiminta on nyt kasvun ydin. GRK on osallistunut Rail Baltica -hankkeeseen jo viime vuonna, kun rakensimme betonisen Urge-sillan Raplamaalle. Parhaillaan rakennamme myös Kehtna-Põlma-risteyssiltaa.



“Ülemisten terminaalin rautatiehanke on erittäin tärkeä sekä Viron liikenneverkon että Rail Baltican kannalta, joten voimme olla ylpeitä siitä, että GRK asentaa ensimmäiset kiskot Rail Baltican reitille. Odotamme sujuvaa ja laadukkaaseen lopputulokseen tähtäävää yhteistyötä kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolten, kuten Eesti Raudtee AS:n, Tallinnan kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa", Viron maayhtiön GRK Eesti AS:n toimitusjohtaja Priit Paabo kertoo.

Virosta Puolaan nopeasti raiteita pitkin

Rail Baltica on liikennehanke, jossa EU:n tuella rakennetaan uusi noin 1 000 kilometrin pituinen ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolaan. Nykyisen suunnitelman mukaan Rail Baltica -rautatie toteutetaan koko pituudeltaan yleiseurooppalaisen raideleveyden mukaan, joka on 1435 mm.



GRK:n sopimuskumppani on Rail Baltica -hankkeen maakohtainen projektiyhtiö.

RB Rail -yhtiön tehtävänä on hankkeen kehitystyö, koordinointi ja markkinointi. Maakohtaiset projektiyhtiöt, Rail Baltic Estonia Virossa, Rail Baltica Statyba Liettuassa ja Eiropas Dzelzcela Linijas Latviassa, omistavat kukin kolmanneksen RB Railista.

"Rail Baltican rakentaminen on tämän vuosisadan suurin infrahanke, jonka rakentamiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. GRK:n pitkäaikainen kokemus ja tähänastisten töiden laatu antavat varmuuden siitä, että suurin osa töistä on jo toteutettu seuraavan vuoden aikana ja että ne valmistuvat kokonaan vuoteen 2026 mennessä", sanoo Anvar Salomets, Rail Baltic Estonia OÜ:n hallituksen puheenjohtaja.

GRK vastaa Virossa myös toisesta merkittävästä ratahankkeesta



Virossa investoidaan voimakkaasti rataliikenteeseen. Täysin uuden Rail Baltica -ratayhteyden rakentamisen lisäksi nykyistä rataverkkoa modernisoidaan. Viron tavoitteena on sähköistää suurin osan maan nykyisestä rataverkosta vuoden 2028 loppuun mennessä.



Virossa on noin 1 200 kilometrin rataverkosto, josta vain Tallinnan ympäristön rataosuudet ovat sähköistetty. Rautateiden sähköistäminen on osa Viron vihreää siirtymää, sillä sen myötä dieselillä kulkeva junaliikenne voidaan korvata ympäristöystävällisemmällä kalustolla.



Eesti Raudtee valitsi helmikuussa 2022 tarjouskilpailun perusteella GRK:n toteuttamaan hanketta, jossa Aegvidusta Tarttoon kulkevaa pääraidetta sähköistetään noin 150 kilometrin verran.



Kuvalähde: Rail Baltic