Guillaume Legoupil nimitetty Alstomin toimitusjohtajaksi Suomessa

Alstom kehittää ja markkinoi kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden liikenteeseen. Alstom tarjoaa asiakkailleen alan laajimman valikoiman, johon kuuluvat suurnopeusjunat, metrot, monorail-junat ja raitiovaunut. Alstom myös toimittaa avaimet käteen -järjestelmiä, opastinjärjestelmiä ja digitaalisen liikkumisen palveluita. Jo 150 000 Alstomin ajoneuvoa on käytössä maailmanlaajuisesti, mikä kertoo yrityksen asiantuntemuksesta projektinhallinnassa, innovaatioissa, suunnittelussa ja tekniikassa. Vuonna 2021 yhtiö valittiin 11. kerran peräkkäin mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI World and Europe). Alstomin pääkonttori sijaitsee Ranskassa. Yritys toimii 70 maassa ja se työllistää yli 74 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto oli 15,5 miljardia euroa 31.3.2022 päättyneellä tilikaudella. www.alstom.com