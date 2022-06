Gummeruksen historian suurin äänikirjatuotanto alkaa – Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa on tulossa lähivuosina kuunneltavaksi 600 tuntia

Luontoretkelle Viroon – 30 kiehtovaa kohdetta -kirjan esittelytilaisuus perjantaina 10.6. klo 14–16 1.6.2022 07:45:00 EEST | Kutsu

Miksi Viro on niin kiinnostava luontomatkailumaa? Mitkä ovat Viron tärkeimmät luontonähtävyydet, jotka suomalaisen kannattaa ehdottomasti kokea? Mihin suomalaisen kannattaa lähteä kesällä Virossa? Pärnussa asuvan suomalaistoimittajan Mikko Virran Luontoretkelle Viroon – 30 kiehtovaa kohdetta (Gummerus) on tunnelmallinen opaskirja Viron upeisiin luontokohteisiin. Ensimmäinen suomalaisen kirjoittama, koko Viroa käsittelevä luonto-opas on kauniisti kuvitettu ja sopii sekä rinkan taskuun että nojatuolimatkailuun. Tervetuloa kirjan esittelytilaisuuteen Viron suurlähetystöön!