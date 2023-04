Gummeruksen kesän ja syksyn kirjaluettelo on julkaistu – Tutustu uutuuksiin ja katso kirjailijoiden haastatteluvideot

Kotimaista kaunokirjallisuutta nykyromaaneista spekulatiiviseen fiktioon ja dekkareihin

Erkka Mykkänen syväluotaa Sellainen mies -esseeromaanissaan oman sitoutumiskammonsa syitä ja seurauksia sekä pohtii aikamme odotuksia rakkaudesta, läheisyydestä ja seksistä. Anni Kuu Nupposen maaginen romaani Sydänmeri maalaa kuvan lähitulevaisuudesta, jossa merten suojelu on otettu vakavasti ja ympäristöongelmat ratkaistu. Tuuli Salmisen Varpu kertoo keski-ikäisestä naisesta, joka menettää miltei kaiken. Juristi-kirjailija Anu Ojalan dekkari Kuolinsoitto vie Meri-Lappiin Suomen ja Ruotsin rajalle, ja kuvaa Lapin huumesodan pahentunutta tilannetta.

Tietokirjoissa koskettavia muistelmia, elämäkertoja ja historiaa

Toimittaja Antti Järvi selvittää kaimansa kohtaloa tietokirjassaan Minne katosi Antti Järvi? Kertomus kadonneesta isoisoisästä ja luovutettuun Karjalaan jääneistä. Kirjallisuustoimittaja, suomentaja Outi Hytönen sukeltaa lappilaisen kohukirjailijan, kulttuurivaikuttajan ja seikkailijan Annikki Kariniemen vaiherikkaaseen elämään ja ääripäihin ulottuneeseen persoonaan elämäkerrassa Kairojen kosmopoliitti. Anu Aspiala puolestaan muistelee kommelluksiaan vastasyntyneen kanssa Sapporossa äänikirjassaan Kimono kireällä – Kuinka selvisin vauvavuodesta Japanissa.

Bestsellereitä ja maailmankirjallisuuden helmiä

Yhdysvaltalaiset menestysteokset Hernan Diazin Luotto ja Gabrielle Zevinin Huomenna, huomenna ja huomenna nousivat vuonna 2022 kustantajien ammattijulkaisun Publishers Lunchin kokoamalle Best of the Best -listalle. Molemmat romaanit ilmestyvät suomeksi syksyllä. Palkittujen maailmankirjailijoiden, pakistanilalaissyntyisen Kamila Shamsien ja brittiläis-turkkilaisen Elif Shafakin romaanit kuljettavat lukijat Kyprokselle, Karachiin ja Lontooseen.

Selaa kesän ja syksyn 2023 kirjaluetteloa täältä.

