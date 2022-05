Gummerus kasvaa – Vahvistuksia digitaalisen kustantamisen osastolle sekä tietokirjatoimitukseen

”Digitaalisen kustantamisen kehitys on ollut viime vuosina todella nopeaa ja tehnyt mahdolliseksi sen, että voimme tuoda Gummeruksen arkistojen aarteet uusilla tavoilla lukijoiden ulottuville. Olen valtavan iloinen, että saimme tähän työhön kaksi uutta huippuosaajaa. Lilli on taitava ja näkemyksellinen tuottaja, jolla on pitkä kokemus median digitalisaatiosta, ja aiemmin näytelmäoikeuksien parissa työskennellyt Essi tuo taloon rautaista kulttuurialan sopimusosaamista. On ilo saada Gummerukselle näin vahva yhdistelmä uusia ajatuksia ja vankkaa ammattitaitoa”, digitaalisen kustantamisen päällikkö Annikka Heinonen kertoo.

Roosa Pohjalainen siirtyy Gummerukselle Otavalta, missä hän on työskennellyt oppimateriaalien parissa. Sitä ennen hän on toimittanut niin kauno- kuin tietokirjojakin.

”Editorin työssä täytyy olla monitaituri, ja siksi on onnemme, että toimituksemme vahvistuu, Roosan kaltaisella kirja-alan ammattilaisella. Toimittajana Roosa on tarkkakatseinen ja näkemyksellinen, utelias ja avaramielinen. Siis erinomaista tukea Gummeruksen tietokirjailijoille”, tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen toteaa.