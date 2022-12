Gyllene Tider tekee paluun - ensi kesänä kaksi konserttia Suomessa

Gyllene Tider saapuu Suomeen yli 40 vuoden tauon jälkeen

70-luvulla Ruotsin Halmstadissa perustettu ruotsalaisyhtye Gyllene Tider tekee ensi vuonna paluun laajalla "Hux Flux" -kesäkiertueellaan. Kiertue sisältää kaksi eksklusiivista keikkaa Suomessa, joista ensimmäinen on Raasepori Festivalilla Tammisaaressa 18. elokuuta ja toinen Vaasassa 19. elokuuta.

Molemmissa konserteissa nähdään kaikki yhtyeen alkuperäiset jäsenet; Per Gessle, Mats "MP" Persson, Anders Herrlin, Göran Fritzon sekä Micke Syd Andersson. Yhtyeen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat mm. ”Sommartider”, ”Flickorna På TV2”, ”Leva livet”, ”När vi två blir en”, “Gå & Fiska” sekä ”Kung av sand”.

”Tunsin koronapandemian aikana voimakasta kaipausta päästä soittamaan yhdessä vanhojen ystävieni kanssa, joiden kanssa olemme kuin veljiä. Yleisöltämme saatu rakkaus on yhä maaginen voima, joten päätös jatkaa Gyllene Tiderin saagaa tuntuu oikealta. Yhtyeen historia ei siis päättynytkään vielä muutama vuosi sitten, toisin kuin me kaikki luulimme. Hux flux, bändi on taas palannut. Nähdään ensi kesänä!”, iloitsee Gyllene Tiderin lauluntekijä ja johtohahmo Per Gessle.

Gyllene Tiderin rumpali Micke Syd Andersson kertoo, että yhtye on esiintynyt Suomessa ainoastaan kerran aiemmin. Edellinen keikka oli Helsingin Tavastialla vuonna 1980, joten legendaarisen ruotsalaisyhtyeen saapumista Suomeen on odotettu jo yli 40 vuoden ajan.

“Olemme neuvotelleet Gyllene Tiderin konserteista jo viime vuodesta lähtien. Gyllene Tider on yksi kaikkien aikojen suosituimmista ruotsalaisyhtyeistä, joten tulevat konsertit ovat taatusti ensi kesän odotetuimpia ruotsinkielisiä tapahtumia Suomessa. Kyseessä on yli 40 vuotta Suomeen odotetun yhtyeen vierailusta, joten konsertti-illat tulevat olemaan ikimuistoisia”, kertoo Nordic Live Productions Oy:n promoottori Tommi Mäki.

“Ensi kesän odotetuimpia ruotsinkielisiä tapahtumia Suomessa”

Vaasan konsertissa esiintyy Gyllene Tiderin lisäksi myös mm. Ruotsin euroviisuedustajanakin toiminut Sanna Nielsen sekä Suomen suosituimpiin suomenruotsalaisyhtyeisiin kuuluva KAJ, joka tekee kahden keikan paluun esiintymislavoille Gyllene Tiderin Suomen konserttien ajaksi.

Raasepori Festivalilla on Gyllene Tiderin, KAJ:n ja Sanna Nielsenin lisäksi mukana myös muita kansainvälisiä artisteja, kuten lukuisista hiteistään tunnettu brittilegenda Bonnie Tyler. Lisäksi festivaalin ensimmäisiin esiintyjäjulkistuksiin kuuluu mm. suomenruotsalainen rock-bändi One Desire. Raasepori Festival julkaisee lisää pääesiintyjätason artisteja kevään 2023 aikana.

Lipunmyynti käynnistyy maanantaina 19.12. klo 9.00

Molempien tapahtumien liput tulevat myyntiin maanantaina 19.12. klo 9.00 Lippupisteessä. Lippuja voi ostaa Lippu.fi -verkkokaupasta sekä myyntipisteistä kautta maan.

Vaasan Lemonsoft stadionin tapahtuma on ikärajaton, mutta stadionin kenttäalueella ja ravintolapisteillä on täysi-ikäisille erikseen rajatut anniskelualueet. Raasepori Festivalin ikäraja on K18 ja koko tapahtuma-alue on yhtenäistä anniskelualuetta.