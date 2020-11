Haalarikamerat otettiin käyttöön Vaasan pysäköinninvalvonnassa – Välikohtauksia ollut lähes viikoittain

Vaasa seurasi monien muiden kaupunkien esimerkkiä ja hankki haalarikamerat pysäköinnintarkastajille uhka- ja vaaratilanteiden yleistymisen vuoksi. Kameroiden avulla pyritään ensisijaisesti lisäämään pysäköinnintarkastajien työturvallisuutta ja vähentämään heihin kohdistuvaa häiriökäyttäytymistä.

Vaasan pysäköinninvalvonnassa välikohtauksia on ollut lähes viikoittain, eikä rikosilmoituksiltakaan olla vältytty.

– Pysäköinnintarkastajia on uhkailtu väkivallalla, työvälineisiin on yritetty tarttua ja heitä on seurattu joko kävellen tai autolla. Pahimmillaan tilanteet ovat eskaloituneet jopa päälleajon yrityksiin ja tappouhkauksiin, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi kertoo.

Kamerat otettiin Vaasassa käyttöön heinäkuussa ja ensimmäiset kokemukset ovat olleet positiivisia.

– Pysäköinnintarkastajat ovat pitäneet kameran käyttöä hyvänä asiana. Ensikokemusten perusteella uhkatilanteet ovat vähentyneet ja jo pelkkä tieto kameroista edesauttaa sitä, että keskustelu pysyy asiallisena, Talvi jatkaa.

Haalarikamerat on otettu aiemmin käyttöön muun muassa Turussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa ja niistä on saatu hyvää palautetta niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin. Kameroiden tallentamasta materiaalista on suurta hyötyä myös tapausten jälkiselvittelyssä.

Hyvälaatuista kuvaa säästä riippumatta

Haalarikamerat taltioivat laadukasta kuvaa ja ääntä sääolosuhteista riippumatta. Materiaali tallennetaan automaattisesti pilvipalveluun, eikä sitä voi poistaa paikan päällä.

Kamerat eivät kuvaa jatkuvasti, vaan ovat valmiustilassa, josta ne saa tarvittaessa päälle hyvin nopeasti. Kamerat tallentavat takautuvasti eli myös asiakaskohtaamisen alku saadaan talteen, vaikka kamera käynnistetään kesken kaiken.

Pysäköinnintarkastajat tekevät työtään pääsääntöisesti julkisella paikalla, jolloin kuvaaminen ei edellytä kuvattavan kohteen suostumusta. Tarkastajat kysyvät kuitenkin luvan mahdolliselle käytölle, jos tilanne niin vaatii.

Lainsäädäntö ja tietoturva otettu tarkasti huomioon

Tallennetun videomateriaalin käsittelyssä, tallentamisessa sekä hyödyntämisessä noudatetaan tarkasti lainsäädäntöä. Videotallenteet poistetaan pysyvästi 30 vuorokauden kuluttua, ellei pidempiaikaiseen säilyttämiseen ole laillista perustetta. Näitä voivat olla esimerkiksi rikosepäily ja pysäköinnintarkastajan toimintaan liittyvä väite.

Tallenteisiin ja muihin tietoihin pääsevät käsiksi vain erikseen nimetyt henkilöt, joiden työtehtävien hoitoon kuuluu työturvallisuudesta huolehtiminen. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa myös poliisille ja tallenteita voidaan käyttää tarvittaessa todistusaineistona.

Pysäköinnintarkastajat ovat virkamiehiä ja heidän työntekoaan suojaavat samat rikoslain pykälät kuin poliisiakin. Lainsäädännöllä pyritäänkin edesauttamaan häiriötöntä viranomaistyötä. Uhkaavista tilanteista laaditaan tarvittaessa rikosilmoitus.