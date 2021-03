Haapakosken sillan korjaus alkaa Haapavedellä

Stora Enson Oulun tehtaan hajuhaitat nopeassa selvittelyssä 23.3.2021 14:18:12 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja muut alueen ympäristötoimijat ovat saaneet vuoden 2021 aikana merkittävän määrän yhteydenottoja ja valituksia Stora Enson Oulun sellu- ja kartonkitehtaan toiminnasta aiheutuneisiin hajuhaittoihin liittyen. Jatkuvaa hajuhaittaa on todettu aiheutuvan mm. Heinäpään ja Hollihaan alueiden asukkaille. Lisäksi hajua on havaittu häiriötilanteisssa tuulen suunnasta riippuen eri puolilla Oulua. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksien kasvua on voitu havaita Nokelan ilmanlaadun mittauspisteellä