Haastavat ajo-olosuhteet lähestyvät – mikä avuksi?

Lasten näkö heikkenee – uudenlaista apua saatavilla 23.5.2018 09:35 | Tiedote

Lasten likinäköisyys on yhä yleisempää. Lähes kolmasosa koko maailman väestöstä ei näe kauas ilman näönkorjausta. On ennustettu, että vuonna 2050 puolet maailman väestöstä on likinäköisiä. Muutosta on kuitenkin mahdollista hidastaa erityisellä piilolinssillä.