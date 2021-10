Haaste vaasalaisille toimijoille: Miten huomioimme lasten oikeudet teemaviikolla 15.–21.11.

Ilmoita tapahtumasi Vaasan kaupungin Varhaisen tuen perhetyö Pepille: varhaisentuenperhetyo@vaasa.fi. Koostamme Lapsen oikeuksien viikon tapahtumat Vaasan kaupungin tiedotteeseen vaasa.fi –sivuille ja nostamme teemaviikon Vaasan kaupungin sosiaalisen median kanavissa: Facebookissa ja Twitterissä.

Jos haluat jakaa tapahtumasi myös valtakunnallisesti, tutustu Lapsen oikeuksien viikon –sivustoon www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/ ja täytä tapahtumailmoituslomake.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Kyse ei siis ole vain kaltoinkohtelun kiellosta, vaan velvoitteesta kohdella lapsia hyvin.

Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Lapsen oikeus hyvään kohteluun -teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa pitkin vuotta.