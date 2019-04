Haatainen: Arkkiatri Pelkosen sanoissa piilee viisaus – perusterveydenhoito tarvitsee lisää henkilöstöä

- Maailman terveyspäivä on hyvä hetki kiittää kaikkia Suomen jo nyt maailman mittakaavassa erinomaisesti toimivan terveydenhoidon parissa työskenteleviä. Teidän ammattitaitonne takaa meille muille turvallisen arjen. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että myös meidän terveydenhoitojärjestelmässämme on ongelmia, jotka vaativat ratkaisua, sanoo SDP:n kansanedustaja, varapuhemies Tuula Haatainen.

Ykkösaamussa lauantaina vieraillut arkkiatri Risto Pelkonen muistutti, että Suomen terveyskeskukset ovat aliresurssoituja ja siellä tehty työ käy tekijälleen usein raskaaksi. Tämän huolen perusterveydenhoidon tilasta jakaa myös SDP. - Siksi olemmekin esittäneet tuhatta uutta hoitajaa tai lääkäriä perusterveydenhoitoon paikkaamaan syntynyttä henkilöstövajausta, parantamaan hoitoon pääsyä ja helpottamaan alalla jo työskentelevien työtaakkaa. - Olemme siis arkkiatri Pelkosen kanssa samalla linjalla, summaa Haatainen. Hänkin esitti Ykkösaamussa uusien lääkärien palkkaamista terveyskeskuksiin. Tärkeä avaus, johon toivottavasti ensi hallituskaudella voidaan tarttua.

