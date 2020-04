Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2020 Joseph Grima: Todellinen etuoikeus on aloillaan pysyminen

Muotoilualan moniottelija Joseph Grima on paitsi arkkitehti, tutkija, kuraattori ja toimittaja, myös Habitaren Kansainvälinen Ystävä vuonna 2020. Grima valitsee Habitaren kiinnostavimmat sisällöt ja pitää keynote-puheenvuoronsa keskiviikkona 9.9.2020. Habitare on avoinna Messukeskuksessa Helsingissä 9.-13.9.2020.

Joseph Grima on monipuolisen uran tehnyt brittiläinen arkkitehti, jonka työkenttä ja tausta kattavat laajasti näyttelyiden kuratointeja, tutkimustyötä ja kirjoittamista. Tällä hetkellä Grima työskentelee Eindhovenissa Design Academy Eindhoven – korkeakoulun luovana johtajana ja Milanon triennaalin muotoilun pääkuraattorina Milanossa.

Space Caviar -studionsa kanssa Grima pyrkii juuri nyt löytämään ratkaisuja ajankohtaiseen kysymykseen: kuinka voisimme saavuttaa menestyksen ilman kasvua?

”Tarkoituksenamme on tutkia, kuinka voisimme synnyttää onnellisuutta, hyvinvointia ja toimeentuloa ilman toimia, jotka perustuvat kasvuun. Elämme planeetalla, joka pysyy samankokoisena. Jos luomme jatkuvasti uutta materiaa, päädymme vääjäämättä loppuun, joka ei ole onnellinen”, Joseph Grima avaa projektin taustoja.

Non-Extractive Architecture -projektissa muutetaan Venetsiassa sijaitseva Palazzo delle Zattere tutkimuskeskukseksi, jossa toteutetaan laaja sarja näyttelyitä, suunnittelijaresidenssejä, konferensseja ja tapahtumia, tutkimuslaboratorioita, suunnittelustudioita ja materiaalityöpajoja.

Poikkeuksellinen aika tuottaa poikkeuksellisia ratkaisuja ja uusia elämisen malleja

Koronaviruksen aikaansaama tilanne osoittaa Griman mukaan, että ihmiskunta voi toimia yhdessä, jos se tiedostaa olevansa hätätilassa.

”Uskon, että tilanne voisi palvella oivana ajatusmallina ratkaistaksemme muita globaaleja haasteita kuten ilmastokriisin. Selviytyminen on mahdollista, jos toimimme yhdessä. Meidän on puututtava perustavanlaatuisesti ihmisten elämäntapaan, todennäköisesti pysyvästi. On kuitenkin tietenkin mahdollista, että kun vallitseva tilanne päättyy, ihmiset ryntäävät tekemään samoja asioita kuin aikaisemminkin. Toivon kuitenkin, että vallitseva tilanne olisi mahdollisuus ottaa oppia”, Grima pohtii.

Grima kertoo itse pyrkineensä viime vuosina vähentämään lentämistä paitsi ilmastostyistä, myös elämäntapavalintana.

”Olemme nähneet aikakauden, jota määritteli eräänlainen löytöretkeily, matkustaminen ja jatkuva liike: tavat, jotka nähtiin väistämättä eräänlaisena etuoikeutena. Entiset jetsetterit huomaavat nyt, että todellinen etuoikeus on aloillaan pysyminen. Toivon, että nämä arvot kehittyvät edelleen.

Suomi muuttaa ajatuksemme suunnittelusta

Syyskuussa Grima saapuu Helsinkiin tutustumaan Habitaren tarjontaan ja ajankohtaiseen suomalaiseen muotoiluun.

”Suomi tuntuu olevan maa, jolla on tapana tasaisin väliajoin pudottaa eräänlaisia designpommeja, jotka muuttavat ajatuksemme suunnittelusta – ei vain esteettisesti, vaan myös teknologisesti. Suomessa on taitoa pienillä muutoksilla keikauttaa maailma ylösalaisin. Siellä suunnittelun rooli näkyy integroituneena yhteiskuntaan perin ainutlaatuisella tavalla, joka johtunee siitä, että muotoilu on niin syvällä suomalaisissa juurissa. Siitä pitäisi muidenkin ottaa oppia”, Grima toteaa.

Joseph Grima

Joseph Grima on arkkitehti, kuraattori, tutkija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Milanossa ja Eindhovenissa. Hän on Design Academy Eindhoven -korkeakoulun luova johtaja sekä Milanon triennaalin muotoilun pääkuraattori. Hän on myös muotoilun, teknologian, kriittisen teorian ja kaupunkisuunnittelun leikkauspisteessä toimivan arkkitehtuuri- ja tutkimustoimisto Space Caviarin perustaja ja osakas. Toimisto tuottaa arkkitehtuuria, julkaisuja, näyttelyitä ja elokuvia, joita on esitelty muun muassa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, Vitra Design Museumissa, Victoria and Albert Museumissa, Metropolitan Museum of Artissa ja Barbicanissa.

Grima työskenteli aiemmin arkkitehtuuri- ja muotoilulehti Domuksen päätoimittajana ja New Yorkissa sijaitsevan itsenäisen Storefront for Art and Architecture -gallerian johtajana. Vuonna 2014 hänet nimitettiin ensimmäisen Chicago Architecture Biennialin – Pohjois-Amerikan historian suurimman nykyarkkitehtuurinäyttelyn – toiseksi pääkuraattoriksi. Vuonna 2012 hän toimi ensimmäisen Istanbul Design Biennial -tapahtuman toisena johtajana. Hän on myös Materan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2019 -hankkeen taiteellinen johtaja.

Grima on työskennellyt laaja-alaisesti opettajana ja luennoitsijana yliopistoissa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa, mm. Moskovassa sijaitsevassa Strelka-instituutissa (Strelka Institute of Media, Architecture and Design) Rem Koolhaasin alaisuudessa. Hän on toiminut lukuisten kansainvälisten tapahtumien tuomaristoissa, kuten vuoden 2010 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, jonka johtajana toimi Kazuyo Sejima.

Habitare

Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 9.–13.9.2020. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Tänä vuonna Habitaren kansainvälinen ystävä on Joseph Grima. Vuonna 2020 50-vuotias Habitare juhlistaa suomalaisen muotoilun ja asumisen historiaa. | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2020