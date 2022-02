Hailuodon jäätie suljettu

SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä, yleisötilaisuus 10.2. 4.2.2022 12:22:02 EET | Tiedote

SSAB Europe Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelman. YVA-ohjelma on nähtävillä 4.2.-7.3.2022 Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva. Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), Raahen kaupungintalolla, Siikajoen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa. Yleisötilaisuus YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 10.2.2022 klo 17.30–19.30 verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva. Hankekuvaus Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. YVA-menettelyssä on tarkaste