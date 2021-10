Hakaniemeen runsaasti uusia palveluita – Siltasaari 10:n tilakysyntä käy vilkkaana

Yrityksen vastuullisuus ja työntekijöiden hyvinvointi punnitaan myös toimitiloissa 20.4.2021 10:45:00 EEST | Tiedote

Viime vuosien voimakas kasvu on asettanut odotuksia myös vastuullisuustyölle kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Oy:ssa, joka on nyt julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Vastuullisuus on yksi Antiloopin ydinarvoista joustavuuden ja edelläkävijyyden ohella. Antilooppi haluaa kehittää koko kiinteistösijoitustoimialaa, ja vastuullisuus sekä tulevaisuuteen katsominen kulkevatkin käsi kädessä. Toimitilojen vuokraus merkitsee paitsi asiakkaan toimintaa ja tarpeita palvelevien kekseliäiden ja joustavien ratkaisujen luomista, myös kiinteistön lähiympäristön kehittämistä. ”Huomattavien kiinteistöomistustemme vuoksi meillä on suuri taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu toiminnastamme sekä työntekijöistä, asiakkaista ja muista sidosryhmistä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus onkin integroitu järjestelmällisesti kaikkiin prosesseihin uusien kiinteistöjen hankinnasta alkaen”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo. Kumppanuuksilla yhä kestävämpään suuntaan Antilooppi