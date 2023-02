Hakaniemeen valmistuvan Lyyra-korttelin ensimmäinen osa on otettu käyttöön

UniCafe tuo kaikkien aterioidensa hiilijalanjäljen asiakkaiden nähtäville 7.11.2022 08:15:00 EET | Tiedote

Hiilijalanjälki ilmoitetaan UniCafe-ravintoloissa koko aterialle, mikä on alalla poikkeuksellista. Lisäksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitetta noudattavat ateriat on merkitty erikseen. Tavoitteena on viestiä radikaalin avoimesti ruoan ilmastovaikutuksista ja helpottaa näin asiakkaiden päätöksentekoa.