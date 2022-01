Hakaniemen Ympyrätalon Alko uudistuu

Hakaniemen Ympyrätalon myymälä palvelee ennen remonttia 5.2. klo 16 saakka, ja aukeaa uudistettuna 17.3. klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähimmät Alkot sijaitsevat Kalliossa (Helsinginkatu 15) sekä keskustassa (mm. Citycenter, Kaivokatu 8 ja Sokos, Mannerheimintie 9).

Ympyrätalon Alko remontoidaan samassa yhteydessä kuin kiinteistössä sijaitseva ruokakauppa.

”Uudistuksen myötä Ympyrätalon myymälästä tulee entistä selkeämpi ja ulkoasultaan raikkaampi. Remontoidussa myymälässä on sujuvaa asioida ja myymälässä on kiinnostava valikoima. Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi asioimaan uudistetussa myymälässä”, palvelujohtaja Tatu Vanninen sanoo.

Tuttu henkilökunta palvelee ja auttaa makuparien löytämisessä Hakaniemessä jatkossakin.

”Henkilökuntamme on myymälässä asiakkaita varten, ja vinkkaamme mielellämme sopivat juomat erilaisten ruokien pariksi. Myymälästämme panostetaan erityisesti viinivalikoimaan ja meiltä löytyy myös kattava valikoima alkoholittomia vaihtoehtoja”, kertoo palvelupäällikkö Ari Viitanen.

Monikanavaista palvelua

Ympyrätalon myymälässä halutaan ottaa huomioon asiakkaiden valikoimatoiveet mahdollisimman laajasti.

”Uuden myymälän entistä selkeämmässä asiakastilassa on noin 260 neliöitä ja valikoimassa 1 600 tuotetta. Valikoimaa suunnitellessamme kuuntelemme jatkossakin asiakastoiveita varmistaaksemme ajassa elävän valikoiman. Toiveita voi jättää helposti Alkotoiveen muodossa myymälässä tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi”, Ari Viitanen sanoo.

Alkon myymälöiden valikoima vastaa kattavasti asiakkaiden perustarpeisiin. Verkkokaupasta on tilattavissa koko Alkon kattava yli 11 000 tuotteen valikoima ja tuotteet voi noutaa omasta lähi-Alkosta.

”Verkkokauppa ja digitaaliset palvelumme, kuten Alko-äppi, täydentävät myymälöidemme tarjoamaa palvelua. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkossa myyjän avustuksella”, Tatu Vanninen kertoo.

Juoman pakkausmateriaalilla on merkittävä ilmastovaikutus

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.

Alkon teettämien tutkimusten mukaan viinipakkauksien hiilijalanjäljet suhteessa juomalitraan vaihtelevat suuresti. Suurimmat päästöt ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat lasipullolla ja pienimmät hanapakkauksella. Ilmastovaikutusten kannalta pakkauksen paino ja kokoluokka ovat olennaisia kriteereitä.

Tutkimuksen mukaan pullotetuissa viineissä kaikkein ilmastoystävällisin pakkaustapa on PET-muovipullo. Sen hiilijalanjälki on vain 35 % perinteisen lasipullon hiilijalanjäljestä. Kevyemmän, 420-grammaisen lasipullon ilmastovaikutukset ovat myös perinteistä pulloa pienempiä. Kevyen lasipullon hiilijalanjälki on noin 22 % pienempi perinteiseen lasipulloon verrattuna. Kevyempään lasipulloon pakatut tuotteet löytyvät Alkon valikoimasta Vihreä valinta -merkinnöistä, ympäristövastuullinen pakkaus -symbolin alta.