Häkkänen: EU-ero olisi kohtalokas virhe Suomelle

Jaa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmettelee, miksi yhden puolueen ehdotukset EU-erosta on jätetty käsittelemättä pääministeritenteissä. Perussuomalaiset on tällä hetkellä ainoa puolue, joka ajaa virallisissa ohjelmissaan Suomen EU-eroa. Viime viikolla perussuomalaisten Laura Huhtasaari vahvisti, että puolue ajaa edelleen Suomen eroa EU:sta. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on myöntänyt, että puolueen virallinen linja on EU-ero.

Antti Häkkänen Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi

”EU-ero olisi kohtalokas virhe Suomelle. Kritiikki päätöksiä kohtaan on paikallaan ja kansallista etua pitää ajaa, mutta nämä ovat täysin eri asia kuin EU-eron ajaminen. Maailma muuttuu taloudessa ja turvallisuudessa yhä vaarallisemmaksi pienelle Suomelle. EU:n ja Naton merkitys korostuvat. EU-ero on järisyttävä linjaus pääministeriksi pyrkivältä henkilöltä. Käsittämätöntä, että näin tärkeää asiaa ei ole nostettu pääministeritenteissä esiin,” Häkkänen sanoo. Häkkänen korostaa EU:n merkitystä nyt alkaneella vaarallisemmalla suurvaltapolitiikan aikakaudella. Pienet maat ajautuvat helposti heittopusseiksi talouden, teknologian ja turvallisuuden kiristyvässä kilpailussa. Neuvotteluissa vastapuolena ovat Kiina, USA ja muut suuret maat. EU-jäsenyys antaa pienille maille joukkovoimaa esimerkiksi kauppapolitiikassa ja muissa elintasomme kannalta tärkeissä neuvotteluissa suurvaltojen suuntaan. ”Nato hoitaa kovan turvallisuuden ja EU:n rooli korostuu muun muassa taloudessa, energiassa, puolustusteollisuudessa, teknologiassa ja muissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Kyse on Suomen turvallisuudesta ja erityisesti vientivetoisen maamme taloudellisista intresseistä kiristyvän suurvaltapolitiikan aikakaudella. Vai ovatko EU-eron haikailijat sitä mieltä, että pieni Suomi pystyy yksin neuvottelemaan Kiinan tai USA:n kanssa parempia kauppasopimuksia vientiyrityksillemme? Brexit on jo osoittautunut suureksi virheeksi Iso-Britannian kokoiselle talousmahdille,” Häkkänen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Antti Häkkänen Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi Lataa