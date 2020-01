Haku Helsingin peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin meneillään

Nyt on oikea aika toimia, jos mielit opettajaksi Helsinkiin ensi elokuusta alkaen! Kaupungin peruskouluissa ja lukioissa on avoinna noin 400 vakinaista opettajan virkaa. Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tarjoaa merkityksellisen työn ja hyvät henkilöstöedut. Haku suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin on meneillään ja päättyy 22. tammikuuta klo 16. Haku ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin alkaa 12. tammikuuta ja päättyy 27. tammikuuta klo 16. Työt alkavat elokuussa 2020.

Avoimista opettajan viroista 40 on ruotsinkielisissä kouluissa. Valtaosa viroista on suomenkielisessä perusopetuksessa. Kaikkiaan Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa työskentelee lähes 4 600 opettajaa. ”Opettajia tarvitaan uusiin tehtäviin oppilasmäärien kasvaessa, ja henkilöstöä tarvitaan myös eläkkeelle jääneiden tilalle”, kertoo HR-asiantuntija Auli Hyvämäki. Helsingin varhaiskasvatuksessa on avoinna vakinaisia ja määräaikaisia työpaikkoja. ”Haemme joukkoomme lisää tulevaisuuden tekijöitä. Meillä on avoinna monipuolisesti eri tehtäviä varhaiskasvatuksen ammattilaisille, niin varhaiskasvatuksen opettajille kuin lastenhoitajille. Myös uusia päiväkoteja on valmistumassa. Suurin osa elokuussa alkavista työpaikoista on haettavissa maalis-huhtikuun aikana, mutta muulloinkin kannattaa kurkistaa rekrysivuillemme”, sanoo HR-asiantuntija Riikka Heloma. Tehtäviin haetaan sähköisessä rekrytointijärjestelmässä helsinkirekry.fi Merkityksellistä työtä ja monipuoliset henkilöstöedut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osa Helsingin kaupunkia, Suomen suurinta työnantajaa. Toimialalla on lähes 14 000 työntekijää. Palveluita tarjotaan noin 90 000 asiakkaalle yli 700 toimipaikassa. Helsingin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen merkityksellisen työn ja monipuoliset henkilöstöedut. Henkilöstöetuja ovat esimerkiksi työsuhdeasunnot, henkilöstökassa, työterveyspalvelut, alennus joukkoliikenteen lipuista, tuki uuden fillarin hankintaan, kaupunkipyörät työ- ja vapaa-ajalle, alennus uimahalleissa ja teattereissa, henkilöstökerhot, henkilöstöliikunnan ohjatut tunnit ja tapahtumat sekä henkilöstön oma saari Vuosaaren edustalla. Kaupungilla on myös hyvät lomaedut, ja palkan lisäksi henkilöstöä palkitaan eri tavoin. Lue lisää Helsingin kaupungin henkilöstöeduista



Kaikki kaupungin työpaikat: helsinkirekry.fi Lisätietoja: HR-asiantuntija Essi Pöyhönen, puh. 09 310 82441, essi.poyhonen@hel.fi

(suomenkielisten peruskoulujen virat) HR-asiantuntija Auli Hyvämäki, puh. 09 310 26257, auli.hyvamaki@hel.fi

(suomenkielisten lukioiden virat) HR-asiantuntija Sophie Von Knorring, puh. 09 310 86222, sophie.vonknorring@hel.fi

(ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden virat) HR-asiantuntija Riikka Heloma, puh. 09 310 42704, riikka.heloma@hel.fi

(varhaiskasvatuksen työpaikat)

