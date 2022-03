HALIn viesti kehysriiheen: 10 keinoa, joilla hoitajapulaan saadaan helpotusta heti

− Pelkästään vanhuspalveluihin tarvitaan THL:n arvion mukaan vuoden kuluttua 7500 hoitajaa lisää. Ei sellaista määrää tule mistään. Huomio pitää siirtää siihen, mitä nyt voidaan nopeasti ja realistisesti tehdä. Avain hoitajapulan selättämiseen on, että hoiva- ja hoitoalan arkea vaikeuttavasta ylisääntelystä luovutaan, koulutusvaatimuksia tarkistetaan ja otetaan käyttöön kaikki olemassa olevat keinot, sanoo HALIn hoivajohtaja Arja Laitinen.

Nopeimman avun toisi mahdollisuus hyödyntää hoiva-avustajia täysmääräisesti. Aluehallintovirastot edellyttävät nyt yksityisiltä hoivakodeilta, että hoiva-avustajia on enintään yksi 10:tä tai 15:tä asiakasta kohden. Julkisella sektorilla ei ole vastaavaa edellytystä.

− Hallituksen on lisättävä hoiva-avustajien koulutusmääriä ja käynnistettävä ohjelma, jossa koulutusvaatimuksia järkeistetään läpi sote-palvelujen. Hoivassa on usein kyse läsnäolosta ja vanhuksen kohtaamisesta, siihen ei tarvita vuosien koulutusta. AVIen ja Valviran asettamat perusteettomat rajoitteet hoiva-avustajien käytölle on poistettava, Laitinen vaatii.

Hoitajapula tarvitsee myös kansainvälisiä ratkaisuja. EU:n ulkopuolelta hankittu sote-koulutus on tunnustettava tehokkaammin.

− Esimerkiksi Filippiineillä tai Ukrainassa asianmukaisesti sairaanhoitajiksi kouluttautuneille pitäisi järjestää näyttökoe, jonka jälkeen he voisivat toimia vähintään lähihoitajina. Iso määrä kullanarvoista osaamista valuu hukkaan, kun ulkomailta tulevat sairaanhoitajat päätyvät Suomessa hoiva-avustajan töihin, Laitinen päättää.

HALI esittää kehysriiheen 10 ratkaisua, joilla saadaan nopea apu hoitajapulaan:



Ratkaisu 1: AVIen ja Valviran asettamat rajoitteet hoiva-avustajien käytölle on poistettava.

Ratkaisu 2: Hallituksen on lisättävä hoiva-avustajien koulutusmääriä ja käynnistettävä ohjelma, jossa järkeistetään henkilöstön käyttöä läpi sote-palvelujen. Jatkossakin tarvitaan myös korkeammin koulutettua sote-henkilöstöä, mutta oikeassa suhteessa työtehtävien vaatimuksiin nähden.

Ratkaisu 3: teknologiset ratkaisut on sisällytettävä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitukseen.

Ratkaisu 4: Osatyökykyiset on laskettava henkilöstömitoitukseen. Oppisopimuskoulutettavat on vanhuspalvelun yksiköissä voitava laskea mukaan henkilöstömitoitukseen nykyistä aikaisemmassa koulutusvaiheessa. Lisäksi työnantajalle pitää taata riittävä oppisopimustuki.

Ratkaisu 5: esimerkiksi Filippiineillä tai Ukrainassa asianmukaisesti sairaanhoitajiksi kouluttautuneille pitää järjestää näyttökoe, jonka jälkeen he voisivat toimia vähintään lähihoitajina tai koulutuksensa mukaisesti sairaanhoitajina.

Ratkaisu 6: sairaanhoitajille, jotka ovat päättäneet muuttaa Suomeen töihin, pitää olla suomalaiseen ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta tarjolla jo lähtömaassa.

Ratkaisu 7: perheenyhdistämisen tulorajoja on laskettava, jotta ulkomailta tulevat hoitajat saavat perheensä mukaan.

Ratkaisu 8: työntekijälle pitää myöntää oleskelulupa ilman saatavuusharkintaa.

Ratkaisu 9: Maahanmuuttajien kielikoulutus on vakinaistettava valtion rahoituksella. Lisäksi kielitaidon näyttökokeita on järjestettävä nykyistä useammin ja joustavammin. Kielen opiskelu on mahdollistettava nykyistä paremmin työn ohessa.

Ratkaisu 10: väliaikaiset työvoimapoliittiset koulutukset on muutettava pysyviksi ja muunto- ja täydennyskoulutuksia on lisättävä.

