HALIssa uusia kasvoja: Maira Kettunen viestintäjohtajaksi ja Mari Rusila lakimieheksi

Elinkeinoelämän järjestöt: Suojautumisen kustannukset korvattava myös yksityisille toimijoille 16.10.2020 13:00:00 EEST | Tiedote

Suojamateriaalien kulutus hyvinvointipalveluissa on moninkertaistunut koronapandemian aikana. Normaaliolosuhteista poikkeava suojautuminen jatkunee vielä ensi kesään, mahdollisesti kauemminkin. Suojautumisesta on aiheutunut jo nyt kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset yksityisen sektorin palveluntuottajille. Valtio on luvannut korvata täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Kustannusten korvaamisesta myös yksityisen sektorin palveluntuottajille tarvitaan pikaisesti kansallinen päätös.