Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksen Haagan Lassilan alueen yhtä korttelia koskevalta osin. Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 kyseisen alueen asemakaavan muutoksen.



Uudenmaan ELY-keskus valitti asemakaavasta kyseistä Sentnerinkuja 2:n korttelia 29174 koskevalta osalta. ELY-keskus katsoi, että kyseinen alue ei sovellu asuinkäyttöön, koska se on liian lähellä Valio Oy:n Pitäjänmäen mehutehtaalla jäähdytykseen käytettävää ammoniakkivarastoa. ELY-keskuksen mukaan kyseisellä alueella on olemassa terveyteen kohdistuva riski.



Lisäksi ELY-keskus toi esiin, että kohteen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaisi koko korttelin käyttötarkoituksen muuttamisen asuinkäyttöön yhdenvertaisen kohtelun perusteella. Mahdollisen lisärakentamisen nähtiin myös heikentävän Valion laajenemismahdollisuuksia.



Hallinto-oikeus ei katsonut suojaetäisyyttä riittäväksi



Helsingin hallinto-oikeuden päätös pohjautuu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen vaatimuksiin terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä. Säädösten mukaan harkittaessa rakennushankkeen sijoittumista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava riittävistä suojaetäisyyksistä, jotta voidaan torjua vaarallisista aineista aiheutuvaa suuronnettomuusvaaraa.



Suomessa lainsäädäntö huomioi muun muassa Euroopan unionin neuvoston niin kutsutun Seveso III -direktiivin. Osittain asuinkäyttöön muutettavaksi suunniteltu kerrostalo sijaitsee Valion Pitäjänmäen tehtaan Seveso-laitoksen niin sanotulla konsultointivyöhykkeellä, noin 390 metrin etäisyydellä laitoksesta.



Ammoniakkiriskejä kartoittanut Gaia Consulting totesi selvityksessään, että Sentnerinkuja 2:een ei voida sijoittaa uutta kerrostaloasutusta. Tukes ja Helsingin pelastuslaitos pitivät asuinrakentamista tietyin edellytyksin mahdollisena, mutta lausunnoissa ei täysin suljettu pois potentiaalista onnettomuusriskiä kyseisessä kohteessa. Turvallisuustarkasteluihin liittyvät epävarmuudet huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, ettei asuntorakentamisen lisääminen kaavassa määritellylle etäisyydelle Valio Oy:n laitoksesta luo lain tarkoittamia edellytyksiä terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle.



Korkein hallinto-oikeus voi vielä myöntää valitusluvan



Helsingin kaupunginvaltuusto on myös aiemmin pyrkinyt sijoittamaan asuinkerrostaloja lähelle Valion Pitäjänmäen laitosta. Vuonna 2004 hyväksytyssä niin sanotussa Kolikkokujan asemakaavassa asuinkerrostaloja olisi sijoittunut lähimmillään noin 170 metrin etäisyydelle Valion laitoksesta. Helsingin hallinto-oikeus kumosi vuonna 2005 kyseisen valtuuston päätöksen ja korkein hallinto-oikeus saattoi oikeuden päätöksen vuonna 2006 lainvoimaiseksi.

Myös Helsingin hallinto-oikeuden tuoreesta päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.



Päätöstilaukset: Maarit Avellan, viestintäasiantuntija, tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi

Päätös: H5577/2022

Diaarinumero: 25696/2021



