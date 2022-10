Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Alaikäisten kansainvälistä suojelua saavien oikeus perhe-elämään turvataan

- Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenen osalta poistetaan toimeentuloedellytys oleskeluluvan saamisessa. Tavoitteena on turvata alaikäisten lasten hyvinvointi ja mahdollistaa perhe-elämän tarjoama turva, toteavat hallintovaliokunnan sd-edustajat.

- Käytännössä tilanne ei kuitenkaan muutu, sillä jo nykykäytännön mukaan toimeentuloedellytyksestä on voitu yksittäistapauksissa joustaa lapsen edun vuoksi. Lainsäädäntö siis lähinnä saatetaan vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Tutkimustenkin mukaan maahanmuuttajien kotoutuminen on nopeampaa ja tuloksellisempaa tilanteissa, joissa heillä on mahdollista elää yhdessä perheensä kanssa.

- Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää torjua ilmiötä, jossa lapsia altistetaan hyväksikäytölle ja käytetään maahantulon välineenä. Ankkurilapsi-ilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa alaikäinen on lähetetty hakemaan turvapaikkaa yksin, koska arvellaan, että sitä kautta olisi helpompi saada myös vanhemmille oleskelulupa. Lapsia ei saa missään tilanteissa altistaa turvattomuudelle eikä hyväksikäytölle.