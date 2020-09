Hallintovaliokunnan SD-ryhmä: Kuntien tukeminen budjettiriihen tärkein asia

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Politikointi pois KRP-valinnasta 10.9.2020 14:20:49 EEST | Tiedote

Valtioneuvoston nimitettäväksi on lähiaikoina tulossa Keskusrikospoliisin (KRP) päällikön virka. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) toteaa, ettei KRP:n johtajan valinnassa ole aihetta, syytä eikä mahdollisuuksia turhaan politikointiin. Heinäluoma on poliisiasioista vastaavan hallintovaliokunnan sosialidemokraattisen ryhmän vetäjä. - Keskusrikospoliisilla on todella suuri merkitys suomalaisten turvallisuuden takaamisessa ja KRP on yleisesti hoitanut tehtävänsä arvostusta herättävällä tavalla. Järjestäytyneen rikollisuuden ja siihen kytkeytyvän lisääntyvän huumekaupan sekä väkivallan lisääntyminen vaativat yhteiskunnalta voimakkaita vastatoimia ja tässä odotukset kohdistuvat vahvasti Keskusrikospoliisiin ja sen johtoon. On tärkeää, että KRP:n johtajan valinta tehdään täysin ammattimaisin perustein, eikä näihin valintoihin pidä sotkea minkäänlaista puoluepolitikointia tai politiikkaa, Heinäluoma painottaa. Heinäluoma varoittaa, että johtajavalinnan politisoiminen ja valinnassa epäon