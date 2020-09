Hallituksen budjettiesityksessä ei näy tarvittavaa kunnianhimoa biotalouden kasvattamiseen

Sade uhkaa viljasatoa – puinnit eivät etene – laatu heikkenee 11.9.2020 08:05:03 EEST | Tiedote

Viljojen kasvukausi on nyt sadonkorjuuvaiheessa, mutta näkymät ovat todella huonot. Suomessa koko kasvukausi on ollut kokonaisuudessaan haasteellinen. Runsaiden sateiden takia sadonkorjuu on nyt monin paikoin täysin pysähdyksissä, ja laatutappioita syntyy, kun sateet hankaloittavat puinteja. Pellot alkavat myös olla pehmeitä. Osa ohran, vehnän ja myös kauran jyvistä on alkanut itää tähkässä. Entuudestaan heikon kannattavuuden kanssa kamppaileva peltokasvisektori on erittäin huolestunut tilanteesta: onko jälleen tulossa heikko vuosi?