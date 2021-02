Hallituksen esitys perhevapaista heikentäisi useiden sateenkaariperheiden tilanteita - järjestöjen jättäminen valmistelun ulkopuolelle oli kohtalokas virhe

Osa vanhemmista ei pääse lainkaan näkemään lastaan synnytyssairaalassa korona-aikana 14.4.2020 12:52:54 EEST | Tiedote

Viime päivät on käyty laajaa julkista keskustelua synnytyssairaaloiden uudesta epidemiaan liittyvästä rajoituksesta, jonka mukaisesti lapsivuodeosastolle pääsevät toistaiseksi vain synnyttäjät. Synnytykseen saa kuitenkin jokainen synnyttäjä ottaa mukaan yhden tukihenkilön. Joissain perheissä lapsella on kuitenkin jo syntymästään lähtien useampia kuin kaksi vanhempaa. Näin on esimerkiksi perheessä, jossa nais- ja miespari ovat yhdessä päättäneet jakaa lapsen vanhemmuuttaan ns. kumppanuusvanhempina. Perhemuoto on yleinen sateenkaariperheiden joukossa ja tuttu myös synnytyssairaaloille. Normaalitilanteessa kaikki vanhemmat ovat voineet osallistua synnytykseen ja/tai nähdä vastasyntynyttä lapsivuodeosastolla, perheiden omien toiveiden mukaan. "Nyt asetetut epidemiarajoitukset osuvat useamman vanhemman perheisiin kohtuuttomasti. Osa perheen vanhemmista ei pääse tapaamaan lastaan lainkaan vastasyntyneenä, koska eivät pääse lapsivuodeosastolle eivätkä synnytyssaliin", kertoo Sateenkaariperhee