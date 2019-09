Hallitus osoittaa rohkeutta pidättyessään alkoholiveron korotuksesta

Ensi vuoden budjettiesityksessä uskalletaan vihdoin puolustaa suomalaista panimoteollisuutta. Hallitus osoittaa rohkeutta ja hyvää harkintakykyä päättäessään olla nostamatta alkoholin verotusta ensi vuonna. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto toivoo, että samanlainen ajattelutapa säilyy, ja hallitus luopuu hallituskauden lopulle suunnitelluista alkoholiveron korotuksista.

Usealle hallitukselle alkoholivero on ollut maksuautomaatti, jota valtio on käyttänyt kassansa täyttämiseen.

- Vihdoinkin meillä uskallettiin tehdä ratkaisu, jolla puolustetaan perinteistä suomalaista elinkeinoa ja alan tuotantoketjun noin 25 000 työpaikkaa. Budjettiriihessä käytettiin nyt kokonaisuuden huomioivaa harkintaa ja fiksua pitkänäköisyyttä, kiittää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Veronkorotus olisi kiihdyttänyt entisestään matkustajatuontia Virosta, joten verokertymä olisi tavoitteiden vastaisesti pienentynyt, ei kasvanut. Kun alkoholivero kesällä laski Virossa 25 prosenttia, matkustajatuonti Suomeen kasvoi rajusti.

Juomisesta johtuvat ongelmat eivät katoa alkoholiveroa korottamalla

Alkoholiveron korottamista on usein perusteltu terveyssyillä. Terveysperusteisiin vetoaminen ei kuitenkaan enää päde, sillä alkoholinkulutus on viime vuosina laskenut.

-On upeaa, että suomalaiset juovat alkoholia entistä vastuullisemmin. Tulevaisuuden terveyshaitat kulminoituvatkin aivan muuhun kuin alkoholiin, kuten liikkumattomuuteen ja ylipainoon, Pakarinen muistuttaa.

Hänen mukaansa on myös rehellistä tunnustaa, ettei alkoholin hinnan nostaminen muuta alkoholiongelmista kärsivien ihmisten juomatapoja. Näihin on löydyttävä moniammatillista ja entistä enemmän ongelmien juurisyihin pureutuvaa tukea.

-Ihmisen pahaan oloon on puututtava ajoissa ja apua on saatava entistä nopeammin ja matalalla kynnyksellä. Toivon, että tähän löytyisi entistä enemmän rahaa niin kunnilta kuin valtioltakin. Tämä olisi sitä todelliseen ongelmaan puuttumista, minkä hallitus on budjettipäätöksessään ymmärtänyt, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen toteaa.

Pettymys sen sijaan on VM:n budjettiehdotukseen sisältyvä ehdotus korottaa virvoitusjuomien veroa 25 miljoonalla eurolla. Myös virvoitusjuomaveron perustelu terveysnäkökulmasta vääristää, sillä suomalaisten sokerinsaannista hyvin pieni osa on peräisin virvoitusjuomista. Erityisen epäoikeudenmukainen vero on kivennäis- ja lähdevesien osalta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

riikka.pakarinen@panimoliitto.fi, p. 040 5800 833