Hallitus petti kunta-alan kehysriihessä: palkkaohjelma jäi ilman rahoja, monia ammatteja uhkaa huutava työvoimapula

Ammattiliitto JHL on erittäin pettynyt hallituksen päätöksiin, jotka ovat jättämässä muun muassa varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon ammattilaiset syvälle palkkakuoppaan. Palkankorotuksiin on löydyttävä rahaa tai edessä on vakava kriisi elintärkeissä palveluissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

Suomen hallitus sai kehysriihensä pakettiin pikavauhdilla ja kertoi vuosien 2023–2026 menoista tiistaina 5. huhtikuuta. Riihessä tehtiin monia päätöksiä, jotka ovat tärkeitä Suomen turvallisuudelle. Sen sijaan suomalaisten hyvinvoinnin rahoitus jäi täysin vajaaksi. Hallitus unohti, että kunta-alan ammattilaisille tarvitaan reilut palkankorotukset ja ostovoimaa parantava palkkaohjelma. Esimerkiksi sote-alat ja varhaiskasvatus ovat naisvaltaisia aloja, jotka vaativat rautaista osaamista. Ammattien palkkataso pitää saada työn vaatimuksia vastaavalle tasolla. Nykymenolla työntekijöiden ostovoima vain heikkenee heikkenemistään, ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa. – Olen erittäin pettynyt siihen, että kunta-ala jäi jälleen kerran ilman tarvittavaa rahoitusta. Ensi vuosikymmenen lopulle tultaessa pelkästään sote-alalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää. Nykyisellä palkkatasolla heitä ei kerta kaikkiaan löydy. Päättäjien vastuulla on laittaa kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus sellaiseen kuntoon, että palkat saadaan nousuun. Siihen tarvitaan vuosia kestävä palkkaohjelma. Ongelma ei koske pelkästään hoitohenkilökuntaa. Myös varhaiskasvatuksessa ja niin kutsutuissa tukipalveluissa tarvitaan kipeästi uutta työvoimaa. Suomi halvaantuu, jos julkiset palvelut eivät toimi. – Julkisuudessa on kovasti huolestuttu, miten perheiden käy, kun pienipalkkaiset lastenhoitajat ja ruokapalveluiden ammattilaiset ovat pari päivää lakossa ja päiväkoti menee kiinni. Silti valtakunnan ykköspäättäjiä ei tunnu pätkääkään huolettavan, että nykyisellä palkkatasolla varhaiskasvatus ja muut julkiset palvelut ovat pian kriisissä, kun ammattitaitoista henkilökuntaa ei saa mistään pienipalkkaiseen työhön. Ammattiliitto JHL on vauhdittanut kunta-alan reilua palkkaohjelmaa useilla lakoilla sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla. JHL ja sen jäsenet ovat valmiita uusiin painostustoimiin, jos kunnollista palkkaohjelmaa kuntiin ei muuten saada. – Tarvittaessa laitamme vaikka koko valtakunnan kiinni, Niemi-Laine painottaa. Lisätiedot:

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

