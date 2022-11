Hallitus purkaa sääntelyä – etanolimuunnokset mahdollisia uusiin autoihin jo ensi vuonna

Puoli miljoonaa vähäpäästöistä autoa lisää – autojen etanolipäivityksissä läpimurto 1.12.2021 16:00:09 EET | Tiedote

Pirkkalalainen henkilöautojen etanolipäivitys eFlexPlus on saanut uuden sukupolven. Läpimurron myötä lähes 2 miljoonaa bensiini- ja hybridiautoa on teknisesti mahdollista muuttaa käyttämään kotimaista uusiutuvaa E85-bioetanolia. Päivitetty auto on täysiverinen flexifuel-auto eli autoon voi tankata E85-bioetanolia, bensiiniä tai mitä tahansa niiden sekoitusta.