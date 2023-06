Hallitusohjelma järkyttää, työntekijän on syytä pelätä

- Nyt on hyvä muistaa Petteri Orpon vaali-illan sanat ”kenenkään ei tarvitse pelätä”. Hallitusohjelmaa lukiessa pelottaa työntekijöiden puolesta, tämä on pahempaa kuin mitä osasi odottaa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Hallitusohjelmassa näkyy perussuomalaisten maahanmuuttolinja. Jotta se toteutui, puolueen johto vei työntekijäpuolueeksi julistautuneet perussuomalaiset työntekijöiden elämää heikentäviin työelämäratkaisuihin. Oliko se sen arvoisia?

Työelämämuutokset karmeita

Työntekijään iskee palkaton sairausloma, kun ensimmäinen päivä pitää olla ilman palkkaa. Muutama syysflunssa on nopeasti viikko palkatonta.

Hallitusohjelman linja on, että työnantaja voi irtisanoa - vaikka jos työntekijän naama ei miellytä. Vuoden määräaikaisuuteen ei tarvita erityistä syytä. Työttömyystuki putoaa, eikä ansiosidonnaiseen turvaan pääsee muutenkaan kiinni ennen, kuin on ollut vuoden työssä.

Paikallinen sopiminen antaa työnantajalle mahdollisuudet rutata työehtosopimus roskakoriin. Näin voi pienentää palkkaa, lyhentää taukoja, ottaa päiviä tai viikkoja kesälomista ja luopua lisistä. Lomautukset ja yt:t hoidetaan entistä nopeammin. Luottamusmieskin voi jatkossa olla kuka vain. Joku, jonka työnantaja saa pistämään työkavereiden puolesta nimen paperiin.

Työtöntä lyödään

Kun sosiaali- ja terveydenhuollosta säästetään liki kaksi miljardia, se ei voi olla vaikuttamatta hoitoon. Työttömyysturvasta, asumistuesta ja toimeentulotuista leikataan sadoilla miljoonilla. Opiskelija tai pienituloinen on silloin rahaton päiviä aiemmin kuin nyt.

- Kuka tahansa voi jäädä yllättäen työttömäksi. Siitä alkaa kriisi, jossa hallitusohjelman idea on piiskata pienemmillä tuilla. Työllistymisen sijaan voi menettää toimeentulon, jopa syrjäytyä, AKT:n varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.

Muutoksia ei saa protestoida

Hallitusohjelmalla viedään myös mahdollisuus puolustautua ja ottaa kantaa. Lakko-oikeuksia rajoitetaan, mikä romuttaa perustuslaillisia oikeuksia, ihmisoikeuksia.

Orpon hallitusohjelmassa näkyy kokoomuksen, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Suomen Yrittäjien käsiala. Järjestöjen tavoitteista ja maailmankuvasta on tullut neuvottelijoille uusi todellisuus. Tässä kuplassa varakkaille on luvassa tulonsiirtoja, kuten osakesäästötilin verottoman maksimin poisto. Suorastaan koomista on osakesäästötilin perustaminen vastasyntyneille.