Hallitusohjelmaneuvotteluissa on huomioitava sote-alan valtava työvoimatarve

Sote-alan henkilöstön työnjakoa on kehitettävä ja koulutusta lisättävä 15.2.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman tiekartta sekä toimenpiteet on julkistettu 15.2. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut mukana ohjelman poikkihallinnollisessa työskentelyssä. KT:n mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä aiempaa rohkeampia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.