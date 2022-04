Haloo mieli! Haloo Helsinki! -yhtye antaa kasvot tänään alkavalle Mielinauha-kampanjalle

– Kun MIELI ry:ltä kysyttiin mielenkiintoamme osallistua Mielinauha-kampanjaan, vastauksemme oli heti selvä. Tämä on tärkeää työtä, jota haluamme olla mukana tukemassa, sanovat Haloo Helsinki! -bändin jäsenet.

– Nopea päätöksemme johtaa juurensa keväällä 2020 esitettyyn musikaaliimme, jota varten keräsimme ja saimme faneiltamme yli tuhat kirjettä siitä, miten musiikkimme on vaikuttanut heidän elämiinsä. Oli silmiä avaavaa lukea faniemme kokemuksista. Monelle biisimme ja jopa laulujen yksittäiset virkkeet ovat olleet voimaannuttavia niin ilossa kuin surussa. Ymmärsimme, kuinka syvälle musiikki vaikuttaa ja että teemme tärkeää työtä antamalla voimaa faneillemme, yhtye taustoittaa.

Mielinauha-kampanja kasvattaa tietoisuutta mielen hyvinvoinnista

Lähes joka toinen suomalainen kokee hyvinvointia heikentävää kuormitusta elämässään. Tilanne on heikentynyt entisestään verrattuna viime vuoteen, jolloin useampi kuin joka kolmas koki kuormitusta elämässään. Myös Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on ollut lisävaikutusta suomalaisten kuormittuneisuuteen. Tiedot ilmenevät MIELI ry:n teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta (liitteenä kyselytutkimuksen tulokset).

– Lähes joka neljäs kyselyyn vastannut suomalainen on kohdannut vuoden aikana tilanteen, jossa joko itse tai läheinen oli tarvinnut apua mielenterveyteen, mutta apua ei ollut saatavilla tai sitä ei ollut riittävästi. Positiivista on kuitenkin se, että jaksamisesta ja mielenterveydestä uskalletaan tänä päivänä puhua entistä avoimemmin eikä mielenterveys enää ole tabu, sanoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Tämän vuoden kampanjan slogan on ”Haloo Mieli! Pidetään susta huolta”. Kampanjan viesti on, että toivo elää. Yhtäkään mieltä ei ole tehty kestämään yksin ja siksi meidän tulee pitää toisistamme huolta. Kampanjan on suunnitellut Bob the Robot ja kampanjan viestinnästä on vastannut Viestintätoimisto Manifesto probono-periaatteella.

Mielinauha-kampanjan avulla kerätään varoja MIELI ry:n tekemään mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään työhön ja myös Ukrainan pakolaisten ja heitä tukevien vapaaehtoisten auttamiseen. Kampanja järjestetään 1.4.–30.6.2022 ja siihen voi osallistua lahjoittamalla tai osoittamalla tukensa ostamalla vihreän Mielinauhan 4 euron hintaan. Lisätietoa nauhojen ostopaikoista ja lahjoittamisesta osoitteessa mielinauha.fi. Voit lahjoittaa myös suoraan MobilePay'lla numeroon 50705.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt Mielinauha-kampanjasta:

Jutta Kajander

Viestinnän asiantuntija, MIELI ry

p. 040 801 4429

jutta.kajander@mieli.fi

mielinauha.fi

Apua ja tukea elämän kriiseihin: mieli.fi/tukea-ja-apua

Haloo Helsinki! -yhtyettä koskevat mediayhteydenotot ja haastattelupyynnöt:

Gabi Hakanen

Vallila Music House Oy

p. 0400 878 586

gabi.hakanen@vallilamusichouse.fi