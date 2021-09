Haluaisin vaan jutella jollekin – Antti Ervastin ja Matti Pikkujämsän Yksi näistä hetkistä on ajankohtainen kirja yksinäisyyden taakasta ja voimasta

Jaa

Psykoterapeutti Antti Ervasti ja kuvittaja Matti Pikkujämsä avaavat uutuuskirjassaan CupOfTherapy: Yksi näistä hetkistä – 100 ajatusta yksinäisyydestä ja yksinolosta (Gummerus), miltä yksinäisyys ja eristäytyminen tuntuvat lapsen, nuoren, aikuisen ja ikääntyvän näkökulmasta. Samalla kirja kuvaa, mitä voimaa yksinolosta voi saada. Kansainväliseksi someilmiöksi kasvanut CupOfTherapy käsittelee mielenterveyttä samaistuttavien eläinpiirrosten ja voimatekstin avulla.

Yksinäisyys koskettaa kaiken ikäisiä suomalaisia. On tutkittu, että noin viidennes suomalaisista kokee yksinäisyyttä vähintään silloin tällöin ja että vuonna 2020 koronapandemian myötä yli kolmannes aikuisista koki yksinäisyyden kokemuksen lisääntyneen.



”Yksinäinen, itseään vähättelevä ihminen ei halua tehdä itsestään numeroa, ja siksi aloitteen tekeminen on usein hänelle erittäin vaikeaa. Odottamaton kirje tai pienikin viesti voi rohkaista ja muuttaa elämän kulkua parempaan suuntaan. Yksinäiselle tietoisuus siitä, että joku on ajatellut häntä niin paljon että on kirjoittanut viestin, voi olla sysäys ulos kuoresta tulemiseen,” kirjoittaa psykoterapeutti Antti Ervasti juuri ilmestyneessä kirjassa Yksi näistä hetkistä.



Perjantaina 10.9. on itsemurhien ehkäisypäivä



Yksinäisyydestä puhuminen on tärkeää myös itsemurhien ehkäisyn näkökulmasta, sanoo Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen Mieli ry:stä. Perjantai 10.9. on itsemurhien ehkäisypäivä.



”Itsetuhoinen henkilö kokee usein olevansa täysin yksin hätänsä ja henkisen kipunsa kanssa. Vaikka elämässä olisi rakkaita, läheisiä ihmisiä, voi itsetuhoisesta tuntua siltä, että kukaan ei ymmärrä eikä tavoita tuskaa. Sanat ja kuvat auttavat tunnistamaan ja sanoittamaan tunteita, lohduttavat ja kannattelevat vaikeiden ja yksinäisten hetkien yli, kuten tämä kirja tekee”, Kukkonen sanoo.



Ervastin ja Pikkujämsän Yksi näistä hetkistä huomauttaa myös, että yksinäisyydestä puhuminen voi tehdä siitä voimavaran.



”Yksin ollessa ympäristöään tulee aistineeksi tarkemmin. Kun malttaa hetkeksi pysähtyä, näkee maailman hienoine yksityiskohtineen. Yksin oleminen kasvattaa sisäistä maailmaa. Se vahvistaa luovuutta ja herkkyyttä.”



Antti Ervasti (s. 1975) on psykoterapeutti ja luennoitsija, joka on erikoistunut perhe-, pari- ja seksuaaliterapiaan.



Matti Pikkujämsä (s. 1976) on taiteilija ja kuvittaja, joka on tunnettu lastenkirja- ja lehtikuvituksistaan. Hän on suunnitellut tekstiili- ja astiakuvituksia muun muassa Mujille ja Marimekolle.



CupOfTherapy-eläinhahmot ovat nousseet kansainväliseksi someilmiöksi ja auttavat keskustelemaan vaikeistakin mielenterveyden asioista. CupOfTherapy-kirjojen kustannusoikeudet on myyty yli 20 maahan.



Antti Ervasti, Matti Pikkujämsä, CupOfTherapy: Yksi näistä hetkistä – 100 ajatusta yksinäisyydestä ja yksinolosta

223 sivua



Kirjan ennakkojulkaisua vietettiin lauantaina 4.9. Matkuksen Suomalaisessa kirjakaupassa Kuopiossa.



