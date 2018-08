Hämäläisyritysten suhdanneodotukset lähes ennallaan

Hämeessä yritysten lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset ovat varovaisemmat kuin keväällä, selviää EK:n heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeessä yritykset arvioivat suhdanteiden pysyvän lähikuukausina lähes ennallaan; suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa +1, kun huhtikuussa se oli +25 (*). Huolimatta varovaisuudesta yritysten suhdannetilanne on Hämeessä vahva”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Heinäkuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 13 % ennakoi suhdanteiden kohentumista ja 12 % heikkenemistä. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat lievästi koko maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät huhti-kesäkuussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös lähikuukausien ajan. ”Vastanneista 93 % arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin heinäkuussa”, Eerikäinen kertoo.

Rekrytointivaikeudet lisääntyneet edelleen

Huhti-kesäkuussa henkilökunnan määrä pysyi kausivaihtelun huomioon ottaen likimain ennallaan. ”Vastanneista jopa 97 % arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin heinäkuussa”, toteaa Eerikäinen.

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta laajeni kesän alussa. ”Vastanneista yrityksistä 33 % kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, kun huhtikuussa siitä raportoi 28 % yrityksistä”, Eerikäinen kertoo.

(* Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.)



EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 62 yritystä, jotka työllistävät yli 9 400 henkilöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut.