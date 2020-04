Hämäläisyritysten vienti veti erinomaisesti vielä alkuvuonna

Kesätyöntekijän sosiaaliset taidot kiinnostavat nyt yrityksiä 7.2.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Aikaisempien vuosien tapaan Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesäksi tarjolla yli 2 000 kesätyöpaikkaa, selviää kauppakamarin tekemästä kyselystä. ”Ensi kesänä yritykset tarjoavat kesätöitä erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Huomionarvoista on, että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat nyt yritysten kiinnostuksen kärkenä. Lisäksi 40 prosenttia vastanneista on kiinnostunut palkkaamaan kesätyöntekijöiksi peruskoululaisia ja lukiolaisia”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.