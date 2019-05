Häme luottaa tulevaisuuteen

Hämeen kauppakamari kannustaa naisosaajia PK-yritysten hallitusjäseniksi 8.3.2019 05:50:00 EET | Tiedote

Neljännes Suomessa toimivien PK-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia, selviää kauppakamareiden helmikuussa tekemästä PK-hallitusbarometrikyselystä. Luku on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joissa naisia on 26 prosenttia. ”Alueellamme vastanneiden PK-yritysten hallitusjäsenistä 19 prosenttia on naisia. Valtakunnallisesti keskimääräistä alhaisempi tulos osoittaa, että meidän pitää kannustaa alueellamme osaavia naisia hallitusammattilaisiksi sekä tarjottava heille myös mahdollisuutta osallistua yritysten hallitustyöskentelyyn”, painottaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.