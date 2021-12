Hämeen alueelle uusia hallitusammattilaisia

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Hallintopäällikkö Paula Hallaneva, Verkonrakentaja Wire Oy, Parola

Toimitusjohtaja Antti Hartman, HögforsGST Oy, Nastola

Tiimipäällikkö Anastasia Kanervisto, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinna

Kehityspäällikkö Denis Mustonen, Lahden kaupunki, Lahti

Toimitusjohtaja Hannu Mustonen, Aqua Palvelu Oy, Lahti

Verkkopäällikkö Harri Mäki-Saari, Lahti Energia Oy, Lahti

Kehittäjä; yritys- ja kaupunkikehitys Pia Niemikotka, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Matti Pietilä, Finlandia Kirja Oy, Lahti

Talous- ja hallintopäällikkö Pekka Sahlberg, Kiertokapula Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Hanna Salmi, Startex Oy, Hollola

Toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa, OP Järvi-Häme, Vääksy

Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki, Lahti

Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Lahti

Lisäksi Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä tutkinnon suoritti Haltija Group Oy:n myynti- ja viestintäjohtaja Maarit Lepén Espoosta.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut yli 430 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraava HHJ-kurssimme järjestetään 17.02.2022 alkaen Lahdessa. Lisäksi järjestämme Hämeenlinnassa 10.-11.2. HHJ-puheenjohtajakurssin, johon osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista”, Eerikäinen kertoo.

HHJ-kurssi ja sen teemakoulutukset ovat koronan vuoksi siirtyneet osittain verkkoon, ja kurssien samoin kuin HHJ-tutkinnon sähköisiä toteutuksia kehitetään aktiivisesti lähikoulutusten rinnalla.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraava tutkinto järjestetään etänä 30.3.2022 ja ilmoittautuminen alkoi 8.12.2021.