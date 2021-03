Hämeen ammattibarometri: Työvoimapulaa potevien ammattien määrä kasvanut korona-aikana

Pellilä korsningsbro i Jockis repareras i år (Tavastland, Nyland) 24.3.2021 14:52:27 EET | Tiedote

NTM-centralen låter reparera Pellilä korsningsbro i Jockis under år 2021. Arbetet inleds den 29 mars 2021 och slutförs under hösten 2021. På grund av reparationsarbetet kommer trafikarrangemangen på riksväg 10 och på Forssantie som löper under den att ändras för den tid reparationsarbetet pågår.