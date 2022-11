Hämeen ammattibarometri: Työvoimapulaa potevien ammattien määrä laskussa, mutta yhä suuri

Työvoimapulan painopiste on edelleen terveys- ja sosiaalialan ammateissa. Hämeen vaikein tilanne on sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien, lähihoitajien, psykologien, yleislääkäreiden, ylilääkäreiden ja erikoislääkäreiden, hammaslääkäreiden, kuulontutkijoiden ja puheterapeuttien, suuhygienistien, ylihoitajien ja osastonhoitajien sekä lastentarhanopettajien rekrytoinneissa. Samanaikaisesti ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa jatkuvat edelleen monissa tekniikan, teollisuuden, rakentamisen ja opetussalan ammateissa. Koronapandemian vaikutuksesta mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden työmahdollisuudet olivat rajatut, mutta nyt pula osaavista tekijöistä on näkynyt jo useammassa arviossa.

Monissa ammateissa työmarkkinatilanne vaihtelee seutukunnittain, mutta esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijoista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, lähihoitajista, psykologeista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, suuhygienisteistä ja lastentarhanopettajista on pulaa koko Hämeen alueella.

Työvoiman ylitarjontaa arviointiin olevan ainoastaan 13 ammatissa. Eniten ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteereistä.

Rekrytointitarpeiden arvioidaan lähitulevaisuudessa kasvavan eniten sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, psykologeista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, sähkö- ja automaatioinsinööreistä, ylihoitajista ja osastonhoitajista, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, lastentarhanopettajista, lähihoitajista, elektroniikan erityisasiantuntijoista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista.

Miten ja miksi ammattibarometri tehdään?

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE-toimiston virkailijat arvioivat noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Hämeessä arviointiin osallistuu myös yhteistyötahoja.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä muun muassa barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Parhaillaan on käynnissä ammattibarometrin valtakunnallinen uudistaminen. Uusi malli otetaan käyttöön ensi vuonna. Uudessa mallissa muun muassa osaamistarpeiden ennakointi tullaan huomioimaan entistä paremmin.

Barometrin tuloksia voi tarkastella seutukunnittain ja ammattinimikkeittäin Ammattibarometrin kotisivulla.



Lisätietoja:

Hämeen TE-toimisto:

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Hämeen ELY-keskus:

Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi