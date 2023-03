Hämeen ELY-keskus on lausunut Forssan ja Tammelan kuntien alueille sijoittuvasta Kiimassuon jätekeskuksen laajennuksen ympäristövaikutuksista

LHJ Group suunnittelee Forssan Kiimassuon jätekeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikan ja hyötykäyttölaitoksen toiminnan laajentamista. Hankkeen toimintojen eri ympäristövaikutuksia on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Forssan Kiimassuon jätekeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikan ja hyötykäyttölaitoksen toiminnan laajennuksen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Samalla hankkeen YVA-menettely on päättynyt. Arviointiselostuksesta jätettiin yhdeksän lausuntoa ja kaksi mielipidettä.

Kiimassuon alueen toiminnot (YVA-ohjelma, LHJ Group).

ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnin lopputulos on pääosin oikeansuuntainen ja esitetyt varsinaiset hankevaihtoehdot (VE1-VE2) voidaan nähdä jatkosuunnittelukelpoisiksi. Kummankaan vaihtoehdon kohdalla ei tehdyn vaikutusarvioinnin perustella ole tunnistettu ehdottomia ympäristöllisiä toteuttamisesteitä, mutta molempien varsinaisten hankevaihtoehtojen toiminnoissa syntyy tunnistettuja kielteisiä ympäristövaikutuksia. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee myös kiinnittää huomiota haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinojen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja käyttöönottoon merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi. Ympäristöllisesti parempana varsinaisena hanke vaihtoehtona näyttäytyy vaihtoehto VE1, jossa kaatopaikan laajennus toteutetaan kooltaan pienemmän vaihtoehdon mukaan. Jatkosuunnittelussa on selvitettävä tarkemmin muun muassa meluvaikutuksia, koska melulaskelmien mukaan ilman suunniteltuja meluntorjuntatoimenpiteitä meluohjearvot ylittyvät lähimpien vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla. Yhteysviranomainen katsoo, että lähtökohtaisesti osayleiskaavan määräys edellyttää vaarallisen kaatopaikan toteuttamiseksi asemakaavan laatimista Tammelan kunnan alueelle. Mikäli asemakaavaa ei tässä vaiheessa alueelle kuitenkaan laadita, tulee toimintojen yhteensovittamisesta huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa poikkeuslupamenettelyssä. Tarkentamistarpeita on myös muun muassa pölypäästöjen hallinnassa, hulevesien johtamisessa ja käsittelyssä, muinaisjäännöksen suojelussa sekä tulvariskeihin ja muihin poikkeustilanteisiin varautumisessa. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, alueen ympäristöluvan mukaisilla alueilla toiminnot jatkuvat voimassa olevien lupien mukaisesti.





Hanketta ei toteuteta, alueen ympäristöluvan mukaisilla alueilla toiminnot jatkuvat voimassa olevien lupien mukaisesti. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue (9,2 ha) ja käsittely- ja varastokenttä (n. 2,0 ha). Loppusijoitusalueen lopullinen täyttökorkeus pintarakenteineen vastaa nykyisen kaatopaikan ympäristölupaa. Laajennuksen täyttötilavuus on noin 1,0 milj. m3rtr. Kuhalan hyötykäyttölaitokselle vastaanotettavien jätteiden määrää on tarkoitus kasvattaa niin, että se on enintään 70 000 t/v.





Hankealueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue (9,2 ha) ja käsittely- ja varastokenttä (n. 2,0 ha). Loppusijoitusalueen lopullinen täyttökorkeus pintarakenteineen vastaa nykyisen kaatopaikan ympäristölupaa. Laajennuksen täyttötilavuus on noin 1,0 milj. m3rtr. Kuhalan hyötykäyttölaitokselle vastaanotettavien jätteiden määrää on tarkoitus kasvattaa niin, että se on enintään 70 000 t/v. Vaihtoehto 2 (VE2): Kiimassuon jätekeskuksen alueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue (9,2 ha) ja käsittely- ja varastokenttä (noin 2,0 ha). Nykyistä vaarallisen jätteen kaatopaikkaa (noin 4 ha) korotetaan. Laajennuksen täyttötilavuus on noin 1,8 milj. m3rtr. Kuhalan hyötykäyttölaitokselle vastaanotettavien jätteiden määrää on tarkoitus kasvattaa niin, että se on enintään 70 000 t/v. Hämeen ELY-keskuksen perusteltu päätelmä on luettavissa ymparisto.fi-verkkosivuilla.

