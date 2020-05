Hämeen kauppakamari myönsi stipendejä valmistuville opiskelijoille

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta Hämeen kauppakamari myönsi stipendejä 30.5.2020 toiminta-alueellaan valmistuville opiskelijoille. ”Hämeen kauppakamarin hallitus on päättänyt viiden vuoden ajan myöntää stipendejä alueemme lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten päättäville opiskelijoille. Stipendi myönnetään opiskelijalle, joka on opintojensa aikana osoittanut tuloksellista suuntautumista liike-elämään”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Stipendiohjelma on voimassa vuosina 2018-2022 ja stipendit jaetaan opiskelijoille vuosittain yleensä oppilaitosten kevään valmistujaisjuhlissa. Tänä vuonna osa oppilaitoksista on päättänyt valita stipendinsaajan tai jakaa stipendit opiskelijoille vasta syksyllä. Stipendin arvo on 250 euroa / opiskelija.

Lukion ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia on Hämeen kauppakamarin alueella 25 ja oppilaitoksille annettiin oikeus valita oman opinahjonsa stipendin saaja, joka täyttää myöntämisedellytykset.

Stipendinsaajat kunnittain ja oppilaitoksittain keväällä 2020:

Lukiot

Asikkala

Vääksyn Yhteiskoulun lukio, Tuulia Karilahti

Forssa

Forssan Yhteislyseo, Ella Heikkilä

Hartola

Itä-Hämeen opiston lukio, Arttu Kuitunen

Hattula

Parolan lukio, Annika Pelkonen

Heinola

Heinolan lukio, Ville Jäppinen

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Lyseon lukio, Aatu Pulkkinen

Kaurialan lukio, Veikka Niemikotka

Lammin lukio, Saara Mäkelä ja Karola Vuorinen

Janakkala

Janakkalan lukio, Aino Karjalainen

Lahti

Kannaksen lukio, Aleksi Fofanov

Lahden lyseon lukio, Petteri Haverinen

Lahden yhteiskoulun lukio, Leevi Pystynen

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Miia Heinänen

Nastopolin lukio, Lotta Rautio

Tiirismaan lukio, Reetta Knuuttila

Orimattila

Erkko-lukio, Emma Högström

Padasjoki

Padasjoen lukio, Leevi Nieminen

Sysmä

Sysmän Lukio, Lauri Toivonen

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (merkonomikoulutusohjelmat)

Forssa

Forssan ammatti-instituutti, Toni Koskinen

Hämeenlinna

Ammattiopisto Tavastia, Ekaterina Lehto

Lahti

Koulutuskeskus Salpaus, Aada Kähkönen





Kauppakamari haluaa stipendeillä kannustaa nuoria yritysmyönteiseen asenteeseen ja luoda positiivista kuvaa yritystoiminnan mahdollisuuksista nuoren uravalintana. Stipendien myötä tuodaan esille myös kauppakamarin toimintaa yritysten toimintaedellytysten edistäjänä ja alueellisena vaikuttajana.