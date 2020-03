Hämeen kauppakamari varautuu koronavirusepidemiaan

Hämeen kauppakamarissa on varauduttu toimenpiteisiin globaalin koronatilanteen takia. ”Kaikki vientiyritysten tarvitsemat ulkomaankaupan asiakirjat pyritään hoitamaan keskeytyksettä. Siirrämme kevään koulutustilaisuuksia ja valiokuntakokouksia sekä hyödynnämme etäyhteyksiä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari haluaa auttaa jäsenyrityksiään kaikissa kysymyksissä ja pyrkii minimoimaan taloudellisia vaikutuksia alueellaan.

Kauppakamarin vientiasiakirjat-palvelu on uudistettu ja varmistusjärjestelmät ovat kunnossa. Palvelu on yritysten käytössä osoitteessa vientiasiakirjat.fi. ”Mikäli asiakkaan on tarvetta käydä toimistoillamme Lahdessa tai Hämeenlinnassa vahvistamassa asiakirjoja, on siitä hyvä olla etukäteen yhteydessä asiakaspalveluumme p. 040 455 5610”, Eerikäinen toteaa.

Hämeen kauppakamari siirtää kevään koulutuksia ja pyrkii ilmoittamaan uudet ajankohdat mahdollisimman pian. Myös valiokuntakokouksia siirretään tai toteutetaan Teams-kokouksina ja kauppakamarin henkilöstö osallistuu sidosryhmätyöskentelyyn pääosin verkon välityksellä.

”Lisäksi olemme varmistaneet ja lisänneet jäsenyritystemme maksutonta perusneuvontaa laki- ja veroasioissa”, sanoo Eerikäinen.