Hämeen kauppakamarin kevätkokous valitsi Vaalivaliokunnan jäsenet

Hallitus on turhaan pantannut suoria yritystukia 6.5.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneista yrityksistä 56 prosenttia arvioi, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta, selviää tuoreimmasta maanantaina tehdystä kauppakamarien kyselystä. ”Edelleen hämäläisyrityksissä on havaittavissa lievää optimismia ja kokonaiskuva on selkeytynyt. Alueemme yritykset kuitenkin kokevat hallituksen hoitaneen talouskriisiä kaikkein huonoimmin verrattuna muualla Suomessa toimivien yritysten vastauksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.