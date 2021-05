Hämeen kauppakamarin kevätkokous valitsi Vaalivaliokunnan jäsenet

Nyt on kasvun paikka 3.5.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudenodotuksissa on näkyvissä orastavaa kasvua koronapandemian vallitsevassa tilanteessa. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä pikakyselystä, joka tehtiin ennen vappua. ”Konkurssiriski on laskenut, mutta vielä yrityksissä on varovaista henkilöstöpolitiikkaa. Hämeessä toimivien yritysten maksuvalmiustilanne on positiivinen uutinen, koska vain noin 10 prosenttia kertoo maksuvalmiuden olevan välttävä tai heikko. Nyt viimeistään yrityksillä pitäisi olla korona-exit-suunnitelma, jotta ne eivät menetä markkinaosuuksiaan”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.