Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi Olli Vormisto

Puheenjohtajaksi valittu Olli Vormisto aloittaa puheenjohtajakautensa tyytyväisenä kauppakamarin toiminnan kehitykseen. ”Hämeen kauppakamari on viime vuosina kehittynyt vahvasti positiiviseen suuntaan. Tästä kehityksestä uusimpana tunnustuksena on valinta vuoden kauppakamariksi 2021. On hienoa päästä aloittamaan menestyvän, hyvin toimivan ja alueellisesti vaikuttavan organisaaton hallituksen puheenjohtajana”, Vormisto toteaa.

Uudet hallitusvahvistukset



Uusiksi hallitusvahvistuksiksi nousevat SSAB Europe Oy:n tehtaanjohtaja Anders Ek, Hattulan kunnanjohtaja Pekka Järvi, Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki, Kesko Oyj:n Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja Voglia Oy:n toimitusjohtaja Katriina Virtanen.

Hämeen kauppakamarin hallitus vuonna 2022

Puheenjohtaja Olli Vormisto, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti (uusi pj.)

Varapuheenjohtaja Mika Helin, toimitusjohtaja, Etelä-Hämeen Osuuspankki, Hämeenlinna (uusi varapj.)

Varapuheenjohtaja Sami Kotiniemi, toimitusjohtaja, DA-Group, Forssa

Varapuheenjohtaja Tuija Suur-Hamari, toimitusjohtaja, Wipak Oy, Lahti (uusi varapj.)





Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna (uusi)

Jarkko Haukilahti, paikallisjohtaja, Mediatalo ESA Oy, Lahti

Pekka Järvi, kunnanjohtaja, Hattulan kunta (uusi)

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja, Raute Oyj, Lahti

Mika Laine, hallituksen puheenjohtaja, Envor Group Oy, Forssa

Tea Lehto, toimitusjohtaja, TMT. Malinen Oy, Lahti

Timo Mattila, Director, global material management, Konecranes Oyj, Hämeenlinna

Marika Mesimäki, toimitusjohtaja, Oakhill Oy, Lahti

Jukka Rantanen, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Pär-Gustaf Relander, hallituksen puheenjohtaja, Polttimo Oy, Lahti

Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy, Forssa (uusi)

Jan Räsänen, toimitusjohtaja, Heinolan Sahakoneet Oy, Heinola

Kari Saarinen, toimitusjohtaja, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinna

Kari Simolin, toimitusjohtaja, Dieffenbacher Panelboard Oy, Lahti

Mika Sivula, aluejohtaja, Kesko Oyj, Etelä-Suomi (uusi)

Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki (uusi)

Pekka Vihma, osakas, hallituksen jäsen, Vanajanlinna Group Oy, Hämeenlinna

Katriina Virtanen, toimitusjohtaja, Voglia Oy, Hämeenlinna (uusi)



Puheenjohtajisto ja hallitus valittiin Hämeen kauppakamarin syyskokouksessa Hämeenlinnassa keskiviikkona 24.11.2021.