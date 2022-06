Hämeen leväseurantapaikoilla kesäkuussa muutama sinilevähavainto

Runsasluminen talvi nosti vedenkorkeuksia paikoitellen Hämeen alueella poikkeuksellisen korkealle 11.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Kevään tulvahuiput on osin ohitettu Hämeen alueella. Vesi nousi pelloille, katkaisi joitakin pienempiä teitä ja kevyenliikenteenväyliä, nousi pihoille sekä uhkasi vapaa-ajanasutuksia, sauna- ja varastorakennuksia ja joitakin omakotitaloja. Huhtikuussa onneksi vältyttiin isommilta sateita. Jokien pinnat ovat nyt laskussa, mutta suurimmat järvet jatkavat nousuaan. Vesi on paikoin edelleen korkealla. Viikon lopulle on ennusteen mukaan luvassa sateita.